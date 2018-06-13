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Российские учительницы разделись в поддержку уволенной коллеги
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Российские учительницы разделись в поддержку уволенной коллеги 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российские учителя запустили флешмоб в социальной сети «ВКонтакте» в поддержку омской учительницы, которую уволили за фотографии в купальнике, передает RT.
Флешмоб проходит с целью «поддержать право учителей на отдых». Десятки участников выкладывают в соцсети фотографии в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди.
Ранее в Омске учительнице истории пришлось уволиться из-за фотосессии в купальнике. Руководство школы посчитало, что девушка нанесла ущерб имиджу учебного заведения и опорочила высокое звание педагога.
Позже стало известно, что молодая учительница истории, которая была вынуждена уволиться из школы в Омске из-за появившихся в сети фото в купальнике, сможет продолжить работать учителем.
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