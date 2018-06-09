Более 6 тыс. детей отдохнут в летних лагерях Дагестана в первую смену

МАХАЧКАЛА , 9 июня. / ТАСС /. Более 6 тыс. школьников отдохнут в детских лагерях Дагестана в первую смену летнего оздоровительного сезона, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В текущем году в первую смену, которая продлится 21 день, в летних оздоровительных лагерях отдохнут более 6 тыс. дагестанских школьников. Заезд их начался с 6 июня. Школьников сопровождают педагоги из числа специально подготовленных учителей школ и медработники", — сказал представитель министерства.

По его словам, дагестанские школьники в первую смену отдохнут в детских лагерях Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Каякентского и Карабудахкентского районов республики.

"Во всех лагерях для детей запланирована большая культурно-развлекательная программа с различными интеллектуальными и спортивными играми, конкурсами, а также викторины, музыкальные вечера, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми и другие развлечения", — добавил собеседник агентства.