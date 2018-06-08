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Дмитрий Медведев планирует приехать в Карелию в конце июня
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Дмитрий Медведев планирует приехать в Карелию в конце июня 

Карельские вести 8 июня 2018
Фото: Карельские вести
Министр образования Карелии планирует обсудить вопрос с премьер-министром страны о строительстве новой школы в республике.
Министр образования Карелии Александр Морозов раскрыл информацию о визите высокого гостя в нашу республику. По его словам, в конце июня в Карелию должен приехать премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал сегодня на круглом столе, организованном Общенародным фронтом (ОНФ).
Морозов надеется, что в рамках этого визита можно будет решить вопрос о строительстве новой школы в поселке Деревянка, на которую будут выделены деньги из резервного фонда РФ. Сейчас школа в поселке Деревянка рассчитана на 100 человек. Второй этаж здания закрыт по соображениям безопасности. Школа фактически разваливается, а дети зимой занимаются при температуре плюс 8 градусов.
Морозов уверяет, что в Карелии есть школы и хуже. По его словам, 90 процентов образовательных учреждений в Карелии имеют износ более 90%.
Ждем, что скажет Медведев…
По материалам: ptzgovorit.ru
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