Дмитрий Медведев планирует приехать в Карелию в конце июня

Министр образования Карелии планирует обсудить вопрос с премьер-министром страны о строительстве новой школы в республике.

Министр образования Карелии Александр Морозов раскрыл информацию о визите высокого гостя в нашу республику. По его словам, в конце июня в Карелию должен приехать премьер-министр России Дмитрий Медведев . Об этом он рассказал сегодня на круглом столе, организованном Общенародным фронтом (ОНФ).

Морозов надеется, что в рамках этого визита можно будет решить вопрос о строительстве новой школы в поселке Деревянка, на которую будут выделены деньги из резервного фонда РФ. Сейчас школа в поселке Деревянка рассчитана на 100 человек. Второй этаж здания закрыт по соображениям безопасности. Школа фактически разваливается, а дети зимой занимаются при температуре плюс 8 градусов.

Морозов уверяет, что в Карелии есть школы и хуже. По его словам, 90 процентов образовательных учреждений в Карелии имеют износ более 90%.

Ждем, что скажет Медведев…