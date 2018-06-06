В Тбилиси прошел 9-й студенческий конкурс «Мост китайского языка»

Тбилиси , 6 июня / Синьхуа / — В Институте Конфуция при Свободном университете в Тбилиси прошел 9-й международный студенческий отборочный конкурс «Мост китайского языка». В нем приняли участие студенты Института Азии и Африки Свободного университета и Института Конфуция Грузии

По словам директора Института Конфуция в Грузии Марине Джибладзе, целью проведения конкурса является развитие культурных связей между КНР и Грузией, а также стимулирование изучения китайского языка в Грузии.

Победитель конкурса отправится в КНР и примет участие в финале международного студенческого конкурса китайского языка «Мост китайского языка». Студенты, занявшие второе и третье места, отправятся в лагерь международного студенческого конкурса китайского языка в КНР.

Организатором международного студенческого конкурса выступили посольства КНР в Грузии и Свободный университет Грузии, при содействии Института Конфуция. —0—