На базе школы №2031 состоялось открытие Летней образовательной смены

Торжественное открытие городского лагеря в школе №2031, работающего по программе «Московская смена», состоялось 1 июня.

Юных косино-ухтомцев, которые проведут эту смену в городском лагере, приветствовали директор и педагоги образовательного учреждения, которые проведут с детьми первый месяц летних каникул.

Затем все отправились на небольшой концерт с участием творческих коллективов школы.

Напомним, городские лагеря, которые в течение июня будут работать по программе детского летнего отдыха «Московская смена», посещают дети от 7 до четырнадцати лет. Для них подготовлена насыщенная развивающая программа, включающая экскурсии в музеи, встречи с известными людьми и многое другое. Педагоги постараются сделать каникулы детей незабываемыми.