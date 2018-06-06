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В ГД призвали учесть интересы подростков в вопросе доступа родителей к медкартам
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В ГД призвали учесть интересы подростков в вопросе доступа родителей к медкартам 

Говорит Москва 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
В настоящее время люди от 15 до 18 лет вправе самостоятельно оформлять согласие на медицинское вмешательство. Для информирования родителей о состоянии здоровья их ребёнка старше 15 лет требуется согласие несовершеннолетнего.
«Вопрос очень сложный, он требует серьёзной проработки. В нём очень много разных нюансов. И правовых, и этических. Нужно собирать экспертное сообщество, советоваться и решать, безусловно, в интересах подростков», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Парламентарий добавил, что родители иногда «не видят границ в воспитательном порыве, и, узнав информацию из медучреждения, могут грубо вмешаться в личную жизнь подростка».
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