Военные кафедры в вузах могут отменить

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в высших учебных заведениях. Их, по замыслу разработчиков, должны будут заменить военные учебные центры.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. «Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — отмечается в сообщении. В кабмине считают, что принятие закона позволит повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

России сейчас действует несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. В ряде вузов студенты проходят военную подготовку в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, а также на военных кафедрах и на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.

Законопроект, по сути, заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

В марте 2017 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, подготовленный правительством, предусматривающий возможность для студентов вузов, в которых нет военных кафедр, проходить военную подготовку в военных вузах. В декабре 2017 года Правительство расширило список вузов с военными кафедрами — предполагалось образовать их еще в восьми вузах.