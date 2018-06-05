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Военные кафедры в вузах предложили заменить военными учебными центрами
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Военные кафедры в вузах предложили заменить военными учебными центрами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о вопросах военной подготовки студентов вузов. Документ предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
Согласно представленной информации, цель этого законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.
В пояснительной записке к распоряжению, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, говорится о том, что сейчас в ряд вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. То есть существует несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки.
Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.
Отметим, что правительство рассмотрело и одобрило это законопроект на заседании 30 мая.
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