Военные кафедры в вузах предложили заменить военными учебными центрами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о вопросах военной подготовки студентов вузов. Документ предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

Согласно представленной информации, цель этого законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

В пояснительной записке к распоряжению, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, говорится о том, что сейчас в ряд вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. То есть существует несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки.

Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Отметим, что правительство рассмотрело и одобрило это законопроект на заседании 30 мая.