Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением внес в Госдуму законопроект о переходе на единый вид подразделений военной подготовки в вузах — военные учебные центры. Документ опубликован пресс-службой правительства.

В настоящее время в РФ действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов: в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.

«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в пояснении к документу.

Правительство отмечает, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.