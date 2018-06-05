Ещё
В Госдуму внесли проект об отмене военных кафедр
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Госдуму внесли проект об отмене военных кафедр
РИА Новости
59 минут назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ВНЕСЛО В
ГОСДУМУ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ВОЕННЫХ КАФЕДР В ВУЗАХ И ЗАМЕНЕ ИХ ВОЕННЫМИ УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ — РАСПОРЯЖЕНИЕ
РИА Новости: последние новости
МФТИ и институты РАН совместно открыли девять новых лабораторий
Правительство отчиталось о развитии образования
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел первый обязательный ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян
68
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза
492
Путин осадил журналиста по-немецки
155
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
225
Смертельный круиз
13
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика
Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия
Войска
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет
Экономика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика
Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина
В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие
Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток
Катастрофы
00:33
Горящий ТЦ в Казани может обрушиться
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение