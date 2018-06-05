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В Госдуму внесли проект об отмене военных кафедр
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В Госдуму внесли проект об отмене военных кафедр 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ВОЕННЫХ КАФЕДР В ВУЗАХ И ЗАМЕНЕ ИХ ВОЕННЫМИ УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ — РАСПОРЯЖЕНИЕ
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