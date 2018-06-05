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Материнский капитал можно направить на дошкольное обучение ребёнка?
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Материнский капитал можно направить на дошкольное обучение ребёнка? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Слышала, что средства маткапитала разрешили использовать на образование ребёнка чуть ли не с его рождения. Не совсем понятно, что под этим подразумевается…
— Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Только раньше использовать деньги на эти цели можно было спустя три года после рождения или усыновления ребёнка, за которого выдавался сертификат, — отвечает начальник отдела социальных выплат краевого Отделения ПФР Яна Позднякова. — С этого года алтайские семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребёнка, потому что теперь заявление на оплату детского сада можно подать в любое время, не дожидаясь исполнения трёхлетнего возраста.
Так, с начала года от жителей края принято 202 заявления по направлению материнского капитала на образование детей. 142 из них — на дошкольное образование, в том числе тридцать четыре заявления принято от семей, у которых ребёнок, давший право на сертификат, младше трёх лет.
В ПФР отмечают, что родители могут выбрать любую организацию РФ, имеющую право на оказание образовательных услуг: требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы из законодательства исключено. Средствами маткапитала можно оплатить обучение любого ребёнка в семье или обучение сразу нескольких.
К слову, добавим, что 24 мая краевое Отделение ПФР проводит «прямую линию» по вопросам ежемесячных выплат из материнского капитала. Звонить можно с 11 до 12 часов по телефону (3852) 39-98-00.
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