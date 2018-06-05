Ещё
Учреждения ФАНО не передадут министерству просвещения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Учреждения ФАНО не передадут министерству просвещения 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Учреждения, которые находились в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО), не передадут новому министерству просвещения независимо от профиля. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая курирует науку в новом составе Правительства, передаёт РИА «Новости».
«Я хочу сразу заверить вас, что, несмотря на разделение полномочий, те учреждения, которые находились в непосредственном ведении ФАНО, вне зависимости относятся они к школьному образованию, дошкольному образованию, среднему специальному образованию, всё равно они останутся в ведении вновь образованного министерства науки и высшего образования, то есть они не будут переданы в министерство просвещения», — сказала вице-премьер.
По её словам, это важно, поскольку согласование руководящих органов этих учреждений проходило на паритетных началах между РАН и ФАНО.
Парламентская газета: последние новости
В России на 21% снизилось число школьников Фёдор Конюхов объяснил, почему не принял участия в «Крымской кругосветке» В российских вузах станет больше студентов из Эквадора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение