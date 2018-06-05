Учреждения ФАНО не передадут министерству просвещения

«Я хочу сразу заверить вас, что, несмотря на разделение полномочий, те учреждения, которые находились в непосредственном ведении ФАНО, вне зависимости относятся они к школьному образованию, дошкольному образованию, среднему специальному образованию, всё равно они останутся в ведении вновь образованного министерства науки и высшего образования, то есть они не будут переданы в министерство просвещения», — сказала вице-премьер.