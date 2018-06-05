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Миннауки представит предварительный план мероприятий по нацпроекту «Наука» 29 июня
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Миннауки представит предварительный план мероприятий по нацпроекту «Наука» 29 июня 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования должно 29 июня представить предварительный план мероприятий по нацпроекту «Наука», сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Российской академии наук (РАН).
"Сроки, которые отвел нам президент и председатель правительства на подготовку новых национальных программ и национальных проектов, которые, как я уже сказала, относятся к национальному проекту «Наука», очень сжатые.
И эта работа в 2018 году по срокам будет организована в два этапа. Уже к 29 июня 2018 года с вашим участием Министерство науки и высшего образования должно будет представить предварительный набор мероприятий, который будет включен в национальный проект «Наука», — сказала Голикова.
Она добавила, что к 15 сентября должен быть сформировать национальный проект по науке, который станет основополагающим документом на ближайшие шесть лет.
ТАСС: последние новости
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