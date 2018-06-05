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Голикова: учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения
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Голикова: учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учреждения, находившиеся в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО), не станут передавать министерству просвещения, сообщает РИА «Новости».
В новом составе российского правительства Голикова курирует науку и образование.
"Хочу сразу заверить вас, что, несмотря на разделение полномочий, те учреждения, которые находились в непосредственном ведении ФАНО, вне зависимости, относятся они к школьному образованию, дошкольному образованию, среднему специальному образованию, они все равно останутся в ведении вновь образованного министерства науки и высшего образования", — отметила Голикова.
Ранее сообщалось, что экс-руководитель ФАНО Михаил Катюков был назначен министром науки и высшего образования.
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