Ещё
МГРИ-РГГРУ начинает принимать поздравления со столетним юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГРИ-РГГРУ начинает принимать поздравления со столетним юбилеем 

Обручевский меридиан 4 июня 2018
Фото: Обручевский меридиан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Гелогоразведочный университет.
В своем письме №3913-П37 от 30 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич подчеркивает, что Московская горная Академия — так в 1918 году было названо новое учебное заведение, очень нужное советской власти — была создана выдающимися российскими научными деятелями, геологами, исследователями и педагогами. Среди них председатель правительства выделил В. И. Вернадского, В. А. Обручева, И. М. Губкина, А. А. Богданова, В. В. Меннера и Б. И. Воздвиженского. Дмитрий Медведев подчеркнул, что МГРИ-РГГРУ является «признанным лидером геологической и горной науки», одним из ведущих инженерных вузов России. По мнению Д. А. Медведева это происходит потому, что главный геологоразведочный университет страны поддерживает свой высокий статус за счет сочетания традиций и инноваций. Председатель Правительства также отметил, что главной гордостью Университета являются его выпускники, среди который много ученых с мировым именем и представителей государственной власти, политиков и бизнесменов. Это, по мнению премьера, заслуга профессорско-преподавательского состава вуза, благодаря которому студенты получают качественные знания, непосредственно применимые на производстве и в геологических исследованиях. «Уверен, что Российский государственный геологоразведочный Университет и дальше будет символом образовании высокого качества, а его выпускники — специалистами, востребованными в самых разных отраслях экономики», — написал Председатель Правительства РФ в конце письма, — «Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего». Ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Косьянов отметил, что поздравление коллектива вуза Председателем Правительства Российской Федерации — большая честь для Университета. «Это придаст дополнительный импульс работе всех сотрудников Российского государственного геологоразведочного университета по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для геологической отрасли».
Обручевский меридиан: последние новости
Проект «Магистры русского языка» стартует в Обручевском районе Студенты РУДН стали участниками форума в Белгороде Власти Москвы сделали все для проведения честных выборов в Госдуму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»112
В Донбассе погиб брат Гонгадзе100
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии152
Банки получили право блокировать карты россиян186
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение