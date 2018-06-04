МГРИ-РГГРУ начинает принимать поздравления со столетним юбилеем 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Гелогоразведочный университет.
В своем письме №3913-П37 от 30 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич подчеркивает, что Московская горная Академия — так в 1918 году было названо новое учебное заведение, очень нужное советской власти — была создана выдающимися российскими научными деятелями, геологами, исследователями и педагогами. Среди них председатель правительства выделил В. И. Вернадского, В. А. Обручева, И. М. Губкина, А. А. Богданова, В. В. Меннера и Б. И. Воздвиженского. Дмитрий Медведев подчеркнул, что МГРИ-РГГРУ является «признанным лидером геологической и горной науки», одним из ведущих инженерных вузов России. По мнению Д. А. Медведева это происходит потому, что главный геологоразведочный университет страны поддерживает свой высокий статус за счет сочетания традиций и инноваций. Председатель Правительства также отметил, что главной гордостью Университета являются его выпускники, среди который много ученых с мировым именем и представителей государственной власти, политиков и бизнесменов. Это, по мнению премьера, заслуга профессорско-преподавательского состава вуза, благодаря которому студенты получают качественные знания, непосредственно применимые на производстве и в геологических исследованиях. «Уверен, что Российский государственный геологоразведочный Университет и дальше будет символом образовании высокого качества, а его выпускники — специалистами, востребованными в самых разных отраслях экономики», — написал Председатель Правительства РФ в конце письма, — «Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего». Ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Косьянов отметил, что поздравление коллектива вуза Председателем Правительства Российской Федерации — большая честь для Университета. «Это придаст дополнительный импульс работе всех сотрудников Российского государственного геологоразведочного университета по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для геологической отрасли».