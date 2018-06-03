Экологическую акцию по сбору использованных батареек продлили в районе Выхино-Жулебино

Собирать использованные батарейки в рамках экологической акции «Сделаем вместе» учащиеся школы № 1793 имени героя Советского Союза Александра Новикова будут и летом.

— Каждый год в нашей школе собирают израсходованные батарейки для утилизации, — сообщили в администрации учреждения. — Мы попросили школьников организовать сбор батареек среди своих знакомых, а в сентябре принести их в школу и сдать эко-активистам в своем школьном корпусе на утилизацию.

В прошлом учебном году школьники собрали рекордное количество батареек − 220 килограмм.