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Экологическую акцию по сбору использованных батареек продлили в районе Выхино-Жулебино
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Экологическую акцию по сбору использованных батареек продлили в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Собирать использованные батарейки в рамках экологической акции «Сделаем вместе» учащиеся школы № 1793 имени героя Советского Союза Александра Новикова будут и летом.
— Каждый год в нашей школе собирают израсходованные батарейки для утилизации, — сообщили в администрации учреждения. — Мы попросили школьников организовать сбор батареек среди своих знакомых, а в сентябре принести их в школу и сдать эко-активистам в своем школьном корпусе на утилизацию.
В прошлом учебном году школьники собрали рекордное количество батареек − 220 килограмм.
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