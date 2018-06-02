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Власти Армении готовят крупные разоблачения коррупционеров
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Власти Армении готовят крупные разоблачения коррупционеров 

Мир24 1 час назад
В школах и вузах Армении ведутся масштабные проверки. В ближайшее время правительство страны обещает разоблачить целую группу коррупционеров, заявил министр образования и науки страны Араик Арутюнян, сообщает «МИР 24».
«Сейчас мы проводим проверки во всех структурах министерства образования и науки. Вскоре министерство представит все факты правоохранительным органам. И когда будут разоблачения, вы сами дадите им оценку», — сказал Арутюнян.
Ранее Служба национальной безопасности Армении раскрыла целый ряд преступлений с участием чиновников комитета госдоходов и разоблачила сразу несколько коррупционных схем, по которым крупные торговые сети годами уклонялись от уплаты налогов.
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