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Вице-премьер Госсовета КНР в Международный день защиты детей подчеркнула необходимость всестороннего образования
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Вице-премьер Госсовета КНР в Международный день защиты детей подчеркнула необходимость всестороннего образования 

ИА Синьхуа 1 июня 2018
Пекин, 1 июня /Синьхуа/ — Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань сегодня во время посещения детского сада и начальной школы в Пекине подчеркнула важность всестороннего образования.
Сунь Чуньлань, также являющаяся членом Политбюро ЦК КПК, отметила, что дети должны получать знания по различным жизненным аспектам.
Морально-этическое образование, а также развитие полезных привычек и поведения должны начинаться с раннего возраста, учащихся необходимо побуждать не только к получению знаний, но и к занятию спортом, участию во всех видах общественной жизни, сообщила вице-премьер.
Необходимо укрепить образование в таких областях, как ключевые социалистические ценности, традиционная культура, спорт и искусство, отметила она.
Сегодня отмечается Международный день защиты детей. —0—
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