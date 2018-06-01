Вице-премьер Госсовета КНР в Международный день защиты детей подчеркнула необходимость всестороннего образования

Пекин, 1 июня / Синьхуа / — Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань сегодня во время посещения детского сада и начальной школы в Пекине подчеркнула важность всестороннего образования.

Сунь Чуньлань, также являющаяся членом Политбюро ЦК КПК, отметила, что дети должны получать знания по различным жизненным аспектам.

Морально-этическое образование, а также развитие полезных привычек и поведения должны начинаться с раннего возраста, учащихся необходимо побуждать не только к получению знаний, но и к занятию спортом, участию во всех видах общественной жизни, сообщила вице-премьер.

Необходимо укрепить образование в таких областях, как ключевые социалистические ценности, традиционная культура, спорт и искусство, отметила она.

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. —0—