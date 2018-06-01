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Спортсменка из Некрасовки отличилась на соревнованиях по плаванию
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Спортсменка из Некрасовки отличилась на соревнованиях по плаванию 

Управа района Некрасовка 1 июня 2018
Фото: Управа района Некрасовка
С 7 по 11 мая в городе Саранск прошли соревнования первенства России по плаванию среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В нем приняла участие воспитанница спортивной школы № 4 Москомспорта. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— На дистанции 100 м/вольный стиль с результатом 57,73 наша Софья Гостева выполнила норматив мастера спорта РФ, — отметил представитель школы.
Поздравляем спортсменку и ее тренера Владимира Бобылева.
Напомним, что школа расположена по адресу: Вольская 1-я ул., д. 15, корп. 1. (вт)
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