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В областном этапе движения «Школа безопасности» приняли участие 160 детей
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В областном этапе движения «Школа безопасности» приняли участие 160 детей 

360tv.ru 1 июня 2018
Фото: 360tv.ru
В Московской области завершился областной этап детско‐юношеского движения «Школа безопасности». Мероприятие состоялось в поселке имени Цюрупы Воскресенского района. В соревнованиях приняли участие 160 детей из муниципальных образовательных организаций Московской области и 60 педагогов‐руководителей команд. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главная цель состязаний — обучение оказанию первой медицинской помощи, а также получение навыков действий в экстремальных ситуациях. Соревновались две возрастные группы: старшая (15-16 лет) и младшая (13-14 лет). Победители и призеры «Школы безопасности» получили кубки и памятные награды.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что считает соревнования подобного рода крайне полезными для подрастающего поколения.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Очень важно, чтобы помимо основного образования дети занимались спортом, были активны, а также знали основы безопасности жизнедеятельности. «Школа безопасности» — это отличная возможность научить детей на практике первостепенным навыкам в формате соревнований, что более полезно и действенно, чем обычные уроки в школе», — отметил глава Минспорта региона.
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