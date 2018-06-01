В областном этапе движения «Школа безопасности» приняли участие 160 детей

Московской области завершился областной этап детско‐юношеского движения «Школа безопасности». Мероприятие состоялось в поселке имени Цюрупы Воскресенского района. В соревнованиях приняли участие 160 детей из муниципальных образовательных организаций Московской области и 60 педагогов‐руководителей команд. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главная цель состязаний — обучение оказанию первой медицинской помощи, а также получение навыков действий в экстремальных ситуациях. Соревновались две возрастные группы: старшая (15-16 лет) и младшая (13-14 лет). Победители и призеры «Школы безопасности» получили кубки и памятные награды.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что считает соревнования подобного рода крайне полезными для подрастающего поколения.

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Очень важно, чтобы помимо основного образования дети занимались спортом, были активны, а также знали основы безопасности жизнедеятельности. «Школа безопасности» — это отличная возможность научить детей на практике первостепенным навыкам в формате соревнований, что более полезно и действенно, чем обычные уроки в школе», — отметил глава Минспорта региона.