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Заняться бадминтоном этим летом можно в школе №1505 «Преображенская»
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Заняться бадминтоном этим летом можно в школе №1505 «Преображенская» 

Управа района Преображенское 1 июня 2018
Фото: Управа района Преображенское
Секция бадминтона при школе №1505 приглашает ребят на бесплатные летние тренировки.
К спортивным занятиям могут присоединиться не только учащиеся этой школы, но и все желающие. Тренировки проходят под руководством опытного тренера Сергея Хлесткина, на них всегда царит доброжелательная и весёлая обстановка.
Тренер рассказал, что тренировки проходят в школьном здании по адресу: 2-я Пугачевская, д.7, это бывшая школа №1032. По словам Сергея Хлесткина, команда у них дружная, все занимаются с удовольствием и азартом и будут рады пополнению своих рядов.
Известно ли вам, что бадминтон пришел к нам из Индии. Сегодня он входит в программу летних Олимпийских игр. Благодаря этой игре развивается точность зрительного восприятия, быстрота движений, пространственное ориентирование, также она дает хорошую нагрузку многим группам мышц.
Подробности о работе бесплатной секции вы можете узнать по телефону: +7 (495) 963-76-77.
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