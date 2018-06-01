Заняться бадминтоном этим летом можно в школе №1505 «Преображенская»

Секция бадминтона при школе №1505 приглашает ребят на бесплатные летние тренировки.

К спортивным занятиям могут присоединиться не только учащиеся этой школы, но и все желающие. Тренировки проходят под руководством опытного тренера Сергея Хлесткина, на них всегда царит доброжелательная и весёлая обстановка.

Тренер рассказал, что тренировки проходят в школьном здании по адресу: 2-я Пугачевская, д.7, это бывшая школа №1032. По словам Сергея Хлесткина, команда у них дружная, все занимаются с удовольствием и азартом и будут рады пополнению своих рядов.

Известно ли вам, что бадминтон пришел к нам из Индии. Сегодня он входит в программу летних Олимпийских игр. Благодаря этой игре развивается точность зрительного восприятия, быстрота движений, пространственное ориентирование, также она дает хорошую нагрузку многим группам мышц.

Подробности о работе бесплатной секции вы можете узнать по телефону: +7 (495) 963-76-77.