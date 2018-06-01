В Россию массово едут за карьерой

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В Россию за карьерой: приток иностранных высококвалифицированных специалистов вырос более чем на 120% за пять лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: Gettyimages.ru
С 2012 по 2017 год число оформленных разрешений на работу для иностранных высококвалифицированных специалистов выросло на 124%, сообщили RT в МВД. К этой категории относятся преподаватели, научные работники, управленцы, программисты и другие сотрудники ведущих отраслей, получающие высокую зарплату. По мнению экспертов, приток специалистов из-за рубежа свидетельствует об улучшении экономической ситуации и интересе иностранного бизнеса к России.
За пять лет приток иностранных высококвалифицированных специалистов в Россию увеличился на 124%. Так, в 2012 году было оформлено 11,8 тыс. соответствующих разрешений на работу, а в 2017-м — 26,5 тыс. Об этом RT рассказали в МВД России.
Разрешение на работу для высококвалифицированных сотрудников актуально в течение всего периода, обозначенного в трудовом договоре, но не более трёх лет. Впоследствии этот срок может быть неоднократно продлён. В ведомстве отметили, что по состоянию на 31 декабря 2017 года в РФ действовало 40,5 тыс. таких разрешений.
Высококвалифицированным специалистом признаётся иностранный гражданин, уровень зарплаты которого отличает его от профессионалов другого уровня. Согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сотрудники технико-внедренческой зоны (вид особой экономической зоны для создания и реализации научно-технической продукции, доведения её до промышленного применения) должны получать не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, а преподаватели и научные сотрудники из зарубежья — не менее 83,5 тыс. рублей в месяц. Иностранные специалисты других профилей, которые считаются высококвалифицированными, зарабатывают в среднем более 165 тыс. рублей в месяц.
Для выдачи такому человеку разрешения на работу в России наниматель представляет в управление по вопросам миграции МВД ходатайство о привлечении специалиста на работу, его трудовой договор и письменное обязательство возместить государству расходы в случае административного выдворения иностранного гражданина за пределы страны.
Кроме того, работник может сам заявить о себе, обратившись в представительство МВД или консульское учреждение России за рубежом.
Количество высококвалифицированных иностранцев, которых могут пригласить работодатели, не ограничивается действующими квотами на привлечение зарубежной рабочей силы.
Подобные привилегии связаны с тем, что такие специалисты представляют для страны особую ценность, объясняет заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
«Этот канал создавался специально для того, чтобы привлекать элиту трудовых работающих мигрантов. У нас есть ещё и канал просто квалифицированных специалистов, которые получают обычное разрешение на работу — оно действует в течение года. Высококвалифицированным разрешение выдается сразу на три года. Таким работникам не нужно сдавать тест на знание русского языка, основ истории и законодательства», — сказала эксперт.
Она добавила, что среди приехавших в нашу страну высококвалифицированных иностранцев немало руководителей компаний.
«Когда эта возможность появилась, ей очень широко пользовались люди, которые не могли по квоте получить разрешение на работу. То есть, речь не идёт о том, что к нам приезжают в таком большом количестве какие-то технологи, специалисты и так далее. Это, как правило, руководители бизнеса, которые иначе просто не могут получить разрешение на работу по квоте», — говорит Чудиновских.
По её словам, таким специалистам разрешено перевозить в Россию семью и получать вид на жительство. Но такая возможность почти не используется: иностранцы прибывают в страну для участия в краткосрочных проектах. В Федерации мигрантов России считаю такую тенденцию сигналом об улучшении экономической ситуации.
«После кризиса экономика России быстро восстановилась. В стране также значительно улучшился и бизнес-климат, что привлекло в страну поток высококвалифицированной рабочей силы. Сегодня Россия заинтересована в привлечении таких специалистов. Это является актуальной задачей в условиях проведения модернизации российской экономики и развития инновационного комплекса», — сообщили RT в пресс-службе федерации.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что высококвалифицированные работники помогают осваиваться в России недавно открытым иностранным компаниям.
«У нас всё больше используется различных новых технологий и оборудования, в том числе и иностранного. Кроме того, открываются представительства различных зарубежных компаний. И запуск таких организаций или эксплуатация высокотехнологичного оборудования без задействования, по крайней мере, на первом этапе, иностранных специалистов, достаточно затруднительна», — пояснил Нилов.
По его словам, специалисты приезжают в Россию из стран Европы, Америки и Азии, при этом чаще всего они трудоустраиваются в сферах производства, науки и IT-технологий.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова уверена, что возросшие данные о числе выданных разрешений на работу высококвалифицированных иностранцев могут быть также связаны с улучшением учёта.
«Первое — это востребованность в нашей экономике таких специалистов. И если квалификация иностранных превышает квалификацию наших, то, вполне очевидно, что их и приглашают. Второе — возможно, просто улучшился учёт таких специалистов. Раньше не так внимательно относились к регистрации, многие работали без разрешения. Это увеличение общей юридической культуры населения. Все постепенно понимают, что лучше соблюдать закон, чем не соблюдать. Несоблюдение правил осложняет жизнь больше, чем соблюдение», — считает Русанова.
Французский шеф-повар и ресторатор Эрик Ле Прово рассказал RT, что приехал в Россию в 1991 году.
«Тогда был дикий период, без договоров, без ничего. Но в то же время, это было очень приятное время — с 1991 до 2003, лучшее время для французской кухни. Наш ресторан был единственным. И люди, связанные с большими деньгами или политикой, всегда ходили к нам, приглашали знакомых. В 2003 году я заключил официальный договор как высококвалифицированный специалист. Обычный контракт, по всем российским законам. Я заключил его в качестве генерального директора. Но я был и генеральным директором, и шеф-поваром, и партнёром. Три года назад я получил вид на жительство, на пять лет. По нему я могу тут жить и работать, могу открывать ИП. У меня русская семья», — рассказал он.
Управляющий директор рекрутинговой компании Antal Russia, немец Михаэль Гермерсхаузен рассказал, что иностранные высококвалифицированные специалисты платят в России такой же подоходный налог, как и граждане страны.
«Я работаю управляющим директором компании и попадаю как раз под эту программу. Если в месяц человек зарабатывает больше 170 тысяч рублей, он может претендовать на визу высококвалифицированного специалиста (ВКС). Когда он оформляется как ВКС, сразу начинает платить 13% подоходного налога. А те, кто получили разрешение на работу на базе квот, платят подоходный налог 35%», — сказал Гермерсхаузен.
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