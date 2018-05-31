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Более 50 российских учителей будут преподавать в школах Таджикистана
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Более 50 российских учителей будут преподавать в школах Таджикистана 

Парламентская газета 31 мая 2018
Фото: Парламентская газета
С 1 сентября 2018 года в школах Таджикистана будут работать более 50 российских учителей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с таджикским коллегой Кохиром Расулзода.
«Мы продолжим направлять в ведущие школы республики преподавателей из нашей страны. С 1 сентября этого года здесь будут работать уже более 50 учителей по различным предметам. Эта инициатива была несколько лет назад предложена и сейчас получила массу положительных откликов», — цитирует главу российского кабмина пресс-служба Минобрнауки.
По его словам, российского образование в среднеазиатской стране «неизменно востребовано». «На текущий учебный год для республики выделено 618 государственных стипендий. В местных школах применяются российские образовательные программы, стандарты», — сказал Медведев.
В ходе визита Медведева в Таджикистан 31 мая было подписано Соглашение об условиях деятельности средней общеобразовательной школы № 7 в городе Кулябе. Документ подписали министр просвещения России Ольга Васильева и министр образования и науки Таджикистана Саид Нуриддин Саид.
«Соглашения, которые были подписаны, открывают новые перспективы», — уверен глава российского кабмина.
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