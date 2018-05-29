Ученики гимназии имени Артема Боровика посетили библиотеку иностранной литературы

Для учеников школы № 1562 имени Артема Боровика провели урок-экскурсию в образовательном центре Pearson с посещением библиотеки иностранной литературы.

— В начале экскурсии мы оказались в учебной лаборатории Pearson, где у нас было занятие на английском языке. Мы поняли, что наши знания английского еще далеко не идеальны. Больше всего мне запомнился отдел редкой книги, — поделилась одна из участниц экскурсии.

Дети увидели словарь немецкого языка 18 века, содержащий порядка 1700 слов, и другие редкие книги. (то)