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Ученики гимназии имени Артема Боровика посетили библиотеку иностранной литературы
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Ученики гимназии имени Артема Боровика посетили библиотеку иностранной литературы 

Управа района Марьино 29 мая 2018
Фото: Управа района Марьино
Для учеников школы № 1562 имени Артема Боровика провели урок-экскурсию в образовательном центре Pearson с посещением библиотеки иностранной литературы.
— В начале экскурсии мы оказались в учебной лаборатории Pearson, где у нас было занятие на английском языке. Мы поняли, что наши знания английского еще далеко не идеальны. Больше всего мне запомнился отдел редкой книги, — поделилась одна из участниц экскурсии.
Дети увидели словарь немецкого языка 18 века, содержащий порядка 1700 слов, и другие редкие книги. (то)
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