Принадлежавшие ФАНО институты РАН передали в Миннауки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Институты РАН, принадлежавшие Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), переданы в ведение министерства науки и высшего образования, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Отнести к ведению министерства науки и высшего образования Российской Федерации организации, ранее находившиеся в ведении упраздняемого ФАНО России", — говорится в документе.

ФАНО было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к «большой» Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление ФАНО.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им ФАНО.