Ещё
Винер-Усманова: Поздняков достоин должности президента ОКР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Винер-Усманова: Поздняков достоин должности президента ОКР 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Станислав Поздняков достоин новой должности президента Олимпийского комитета России (ОКР), а спортивные федерации, поддержавшие его кандидатуру на выборах, стоит поздравить. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.
Во вторник четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков был выбран президентом ОКР — за него проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания. Единственным конкурентом Позднякова был четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, набравший 56 голосов.
"Узнала эту новость, когда приземлилась в Мадриде, где будет проходить чемпионат Европы [по художественной гимнастике]. Достойному человеку — достойная должность! Еще никогда спортсмен не был во главе Олимпийского комитета, а Поздняков не только спортсмен, но и четырехкратный олимпийский чемпион", — сказала Винер-Усманова.
"Поздравляю все [общероссийские спортивные] федерации, которые поддержали его кандидатуру на выборах. Уверена, что они будут поддержаны нашим новым президентом ОКР", — добавила собеседница ТАСС.
В 2016 году Поздняков стал первым вице-президентом ОКР. Он возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые прошли в феврале 2018 года. Александр Жуков, занимавший пост главы ОКР на протяжении восьми последних лет, решил не баллотироваться на новый срок из-за высокой загруженности — он занимает пост первого заместителя председателя Государственной думы РФ.
ТАСС: последние новости
ЕГЭ по химии и физике будут включать практическую часть ЕГЭ по математике могут отменить в восьми районах Якутии из-за проблем с интернетом Глава Рособрнадзора предложил ввести "месяц тишины" на период сдачи ЕГЭ
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня21
Европа дождалась альтернативы российскому газу686
Путина спросили про дорогой бензин473
Российская компания отменяет все рейсы5
США добрались до российских авиакомпаний19
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение