Винер-Усманова: Поздняков достоин должности президента ОКР 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Станислав Поздняков достоин новой должности президента Олимпийского комитета России (ОКР), а спортивные федерации, поддержавшие его кандидатуру на выборах, стоит поздравить. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.
Во вторник четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков был выбран президентом ОКР — за него проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания. Единственным конкурентом Позднякова был четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, набравший 56 голосов.
"Узнала эту новость, когда приземлилась в Мадриде, где будет проходить чемпионат Европы [по художественной гимнастике]. Достойному человеку — достойная должность! Еще никогда спортсмен не был во главе Олимпийского комитета, а Поздняков не только спортсмен, но и четырехкратный олимпийский чемпион", — сказала Винер-Усманова.
"Поздравляю все [общероссийские спортивные] федерации, которые поддержали его кандидатуру на выборах. Уверена, что они будут поддержаны нашим новым президентом ОКР", — добавила собеседница ТАСС.
В 2016 году Поздняков стал первым вице-президентом ОКР. Он возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые прошли в феврале 2018 года. Александр Жуков, занимавший пост главы ОКР на протяжении восьми последних лет, решил не баллотироваться на новый срок из-за высокой загруженности — он занимает пост первого заместителя председателя Государственной думы РФ.