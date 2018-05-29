Винер-Усманова: Поздняков достоин должности президента ОКР

Во вторник четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков был выбран президентом ОКР — за него проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания. Единственным конкурентом Позднякова был четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов , набравший 56 голосов.

"Узнала эту новость, когда приземлилась в Мадриде , где будет проходить чемпионат Европы [по художественной гимнастике]. Достойному человеку — достойная должность! Еще никогда спортсмен не был во главе Олимпийского комитета, а Поздняков не только спортсмен, но и четырехкратный олимпийский чемпион", — сказала Винер-Усманова.

"Поздравляю все [общероссийские спортивные] федерации, которые поддержали его кандидатуру на выборах. Уверена, что они будут поддержаны нашим новым президентом ОКР", — добавила собеседница ТАСС.