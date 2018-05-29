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Глава ФЛГР Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента ОКР Позднякова
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Глава ФЛГР Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента ОКР Позднякова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Такое мнение она высказала ТАСС.
Во вторник в здании ОКР состоялись выборы президента организации. Поздняков получил 214 голосов, за его конкурента Александра Попова проголосовали 56 делегатов Олимпийского собрания.
"Поздравляю Станислава Алексеевича. Я с высокой трибуны выступала в его поддержку. Мы отработали вместе трудные, жесточайшие два года. Он реально рабочая лошадь, он был доступен для нас 24 часа в сутки. Ежедневно на работе, что очень важно", — считает Вяльбе.
"Надеемся, что он продолжит в том же духе", — добавила глава ФЛГР.
В 2009 году Поздняков занял посты первого вице— президента Федерации фехтования России, вице-президента и председателя судейской комиссии Европейской конфедерации фехтования, которую возглавил в 2016 году. В том же году Поздняков стал первым вице-президентом ОКР. Он возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые прошли в феврале 2018 года.
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