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Проверки школьников на наркотики предложили сделать обязательными
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Проверки школьников на наркотики предложили сделать обязательными 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. Это одна одна из мер по обеспечению безопасности в школах, которые будут направлены правительству, передает РБК.
Как следует из документа, несовершеннолетние граждане при назначении процедуры и согласии представителей будут обязаны проходить «тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных средств» и «соответствующее лечение».
Решение о медицинском вмешательстве и лечении следует принимать без самого ребенка, с согласия его законных представителей, добавила Кузнецова.
Омбудсмен планирует ввести запрет до 31 декабря 2020 года.
В списке других предложений — возможность блокировки сайтов с информацией, которая «деструктивна и негативно влияет на развитие несовершеннолетних», в упрощенном порядке, и оказание реабилитационной помощи детям, которые состоят в блокируемых группах в соцсетях.
Согласно действующему законодательству, тестирование школьников на наркотики проводится добровольно. Если ребенку меньше 15 лет, требуется согласие одного из его родителей или законного представителя, если больше — нужно его личное письменное согласие.
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