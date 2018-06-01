Кузнецова предложила обязать тестировать детей на наркотики

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила правительству обязать детей проходить тест на наркотики. Об этом сообщает «Tjournal».

Согласно её плану, решение о медицинском вмешательстве и лечении должно быть принято без учёта мнения ребёнка, а только с согласия его законных представителей.

Если закон будет принят, то школьники при одобрении родителей будут обязаны сдавать анализы на «раннее выявление потребления наркотических и психотропных средств», а при положительном результате тестирования — проходить соответствующее лечение.

На данный момент тесты на наркотики являются добровольными. Согласие представителей требуется лишь для малолетних детей, не достигших 14-летнего возраста.

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