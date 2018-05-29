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Познер обрушился на российское образование
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Познер: я счастлив, что мои дети и внуки не будут учиться в российской школе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист Владимир Познер раскритиковал проект документа о введении в школах курса уроков о семейном укладе. Как ранее писал «ФедералПресс», на занятиях детям и подросткам будут рассказывать об основах семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания и семейного праваПознер признался, что его «трудно удивить», но эта инициатива его действительно поразила.
«Ну, признаться, я, как ныне говорят, в шоке», — сообщил телеведущий.
По мнению Познера, учить детей «семьеведению», культуре поведения в семье, мужской и женской культуре должны не педагоги, а родители. И если подросток не усваивает этих вопросов, то виноваты также только родители.
«Нельзя говорить ребенку — не кури, если ты сам куришь. Это что-то из этой области», — уверен телеведущий.
«Вообще, может быть, не надо тратить ни денег, ни усилий, ни ума, а просто ввести в школы уроки «домостроя» и вернуться к временам Ивана Грозного? Я бы задал и эти, и многие другие вопросы министру Минобрнауки, так сокращенно называлось, а ныне министру просвещения. Но дело в том, что министр ко мне не идет, и не только этот», — признался Познер.
Он отметил, что у него существует еще много вопросов, но ответов на них пока нет.
«Но одно я твердо знаю: я счастлив, что мои дети, да и внуки не будут учиться в нынешней российской школе, они, слава богу, взрослые», — резюмировал журналист.
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