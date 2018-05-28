Искусственный интеллект не заменит учителей в школе

Цифровые технологии не заменят учителей в российских школах, заявил эксперт

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов.

"Внедрение любых серьезных инноваций технологических всегда вызывало страх у ключевых субъектов. Если мы говорим о профессии учителя, то я абсолютно убежден, что речь идет исключительно о новом инструменте, который дает преподавателю гораздо больше возможностей, вариативности и профессионального ресурса для более качественного образования", — рассказал РИА Новости Молев.

Также он добавил, что "это еще один из таких серьезных, весомых способов обеспечить диалог с нынешней молодежью", для которой цифровая среда является абсолютно естественной.

"Предположить абсолютно фантастическую ненужность учителя, на мой взгляд, очень странно, такого не будет, конечно", — добавил Молев.

Ранее Васильева отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.