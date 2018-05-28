Искусственный интеллект не заменит учителей в школе

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Цифровые технологии не заменят учителей в российских школах, заявил эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / stokkete
Внедрение цифровых технологий в школах России не заменит учителей, считает научный руководитель Лицея Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Антон Молев.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов.
"Внедрение любых серьезных инноваций технологических всегда вызывало страх у ключевых субъектов. Если мы говорим о профессии учителя, то я абсолютно убежден, что речь идет исключительно о новом инструменте, который дает преподавателю гораздо больше возможностей, вариативности и профессионального ресурса для более качественного образования", — рассказал РИА Новости Молев.
Также он добавил, что "это еще один из таких серьезных, весомых способов обеспечить диалог с нынешней молодежью", для которой цифровая среда является абсолютно естественной.
"Предположить абсолютно фантастическую ненужность учителя, на мой взгляд, очень странно, такого не будет, конечно", — добавил Молев.
Ранее Васильева отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.
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