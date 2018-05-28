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Две школы Волгоградской области вошли в топ-300 лучших учреждений России
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Две школы Волгоградской области вошли в топ-300 лучших учреждений России 

АиФ Волгоград 28 мая 2018
Фото: АиФ Волгоград
Волжская школа с углубленным изучением предметов №30 имени Степана Медведева и волгоградский лицей №5 имени Юрия Гагарина вошли в топ-300 лучших учреждений России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, данные организации вошли в перечень лучших по направлениям профильной подготовки детей. Так, лицей №5 по филологическому направлению, а школа №30 — по индустриально-технологическому, физико-математическому и физико-химическому.
Специалисты рейтингового агентства «Раэкс-Аналитика», проводившие данное исследование, учитывали результаты заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, госэкзамена по профильным предметам.
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