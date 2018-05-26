Путевка в мир: в Армении прошел выпуск в международной школе-пансионате

В Дилижане ( Армения ) прошел выпускной вечер в международной школе-пансионате. Это первое учебное заведение в Восточной Европе и СНГ, которое вошло в сеть образовательного движения «Колледжи объединенного мира». На празднике побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян.

Нынешний выпускной вечер — третий на счету международной дилижанской школы-пансионата. Среди выпускников — 104 студента из 63 стран мира. Один из главных и самых долгожданных гостей на празднике — премьер-министр страны Никол Пашинян

«Я очень рад, что в Дилижане есть такая школа. Это — символ будущей Армении, страны любви, толерантности, страны, имеющей высокий уровень образования. Я надеюсь, что вы не раз еще приедете в Армению со своими друзьями и родными, а у себя на родине расскажете об истории маленькой страны с большой душой и надеждой», — сказал он.

В книге отзывов Пашинян написал, что дилижанская школа — отличная основа для образования. После этого выпускники организовали для премьера небольшую экскурсию — показали родные аудитории.

«Всем своим друзьям на родине я буду советовать эту школу, потому что здесь у каждого студента есть большой шанс расти и развивать себя. Школа дала мне большой опыт», — отметил выпускник школы Мартин Кобальский.

Международная школа построена на средства благотворителей. Выпускники получают возможность поступать в лучшие вузы мира. Сейчас здесь учатся около 200 студентов почти из 80 стран.

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