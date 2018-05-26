Васильева рассказала о смешанных уроках в школе

В новом правительстве Ольга Васильева стала министром просвещения, то есть прежде всего школьного образования, которое касается всех. Какие она предсказывает изменения?

"Один из наших последних проектов, по-моему мы даже с вами говорили, — это цифровая школа. Потому, что "цифра" все равно в школу войдет. Она уже вошла. Поэтому сейчас, чтобы делать качественный скачок именно в работе с детьми, у нас есть еще важная задача, и она также стоит в нацпроекте, — это переподготовка наших педагогов, чтобы они были готовы к этому новому. И тут я могу сказать, может быть, в первый раз, что, наверное, мы придем к смешанному типу уроков: "цифра" и учитель. Возможно, это смелое заявление, тем не менее, я думаю, что нам придется об этом думать", — рассказала Васильева.

На сессии Германа Грефа пугали тем, что профессия учителя отомрет лет через 30. Будут роботы.

— Я думаю, что это вряд ли.

— Мне тоже так кажется.

— Это будет человек, но то, что смешанный тип урока, скорее всего, придет, это очевидно совершенно.