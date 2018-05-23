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Школьным учителям Армении поднимут зарплату вдвое
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Школьным учителям Армении поднимут зарплату вдвое 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Учителя в Армении, прошедшие аттестацию, будут получать на 50% больше. О повышении зарплат рассказал министр образования и науки Араик Арутюнян на встрече с директорами школ, сообщает «МИР 24».
«Мы разрабатываем механизмы по решению социальных проблем преподавателей, и с сегодняшнего дня все коррупционные механизмы в школах будут наказываться по всей строгости закона. Я знаю, что многие учителя и директоры школ имеют серьезные социальные проблемы, но их наличие не дает права вовлекаться в коррупцию», — подчеркнул Арутюнян.
Одной из тем обсуждений также стала двенадцатилетняя система образования в стране. По словам министра, необходимо провести реформы. Что касается Болонской образовательной системы — Армения из нее не выйдет.
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