Британия прояснила ситуацию с российскими документами

Британия не отказывалась от признания российских дипломов

Университеты по-прежнему принимают абитуриентов с российскими документами.

Университеты Великобритании по-прежнему принимают абитуриентов с российскими аттестатами об окончании школы и дипломами о высшем образовании. Так британское Министерство образования прокомментировало РБК сообщение российского посольства, что Лондон «заблокировал» переговоры о взаимном признании документов об образовании.

«Не произошло никаких изменений в признании Великобританией документов о российском образовании. Мы, как и прежде, рады российским студентам и школьникам, желающим учиться в Великобритании», — отметили в британском ведомстве.

В Министерстве образования также уточнили, что только за 2017 год более 20 тысяч россиян получили студенческие визы в Великобританию.

Университеты Великобритании устанавливают собственные требования для иностранных студентов, и абитуриентам необходимо напрямую связываться с выбранным учебным заведением, пояснили в министерстве. Заявку на место в британском университете можно подать через службу приема в университеты и колледжи UCAS, разъясняется в сообщении.