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Британия прояснила ситуацию с российскими документами
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Британия не отказывалась от признания российских дипломов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Университеты по-прежнему принимают абитуриентов с российскими документами.
Университеты Великобритании по-прежнему принимают абитуриентов с российскими аттестатами об окончании школы и дипломами о высшем образовании. Так британское Министерство образования прокомментировало РБК сообщение российского посольства, что Лондон «заблокировал» переговоры о взаимном признании документов об образовании.
«Не произошло никаких изменений в признании Великобританией документов о российском образовании. Мы, как и прежде, рады российским студентам и школьникам, желающим учиться в Великобритании», — отметили в британском ведомстве.
В Министерстве образования также уточнили, что только за 2017 год более 20 тысяч россиян получили студенческие визы в Великобританию.
Университеты Великобритании устанавливают собственные требования для иностранных студентов, и абитуриентам необходимо напрямую связываться с выбранным учебным заведением, пояснили в министерстве. Заявку на место в британском университете можно подать через службу приема в университеты и колледжи UCAS, разъясняется в сообщении.
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