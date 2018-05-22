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Хочешь — изучай национальный язык, не хочешь — не изучай
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Хочешь — изучай национальный язык, не хочешь — не изучай 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: ИА "МариМедиа"
Объясните мне, пожалуйста, что плохого в законе, который делает необязательным изучение национального языка в школах национальных же республик?
В России есть один язык, он главный. Это русский язык. Его изучать обязательно всем, кто живет в России. Может быть, это для кого-то обидно, но это просто фактически необходимо — знать русский язык.
Поэтому, изучение русского языка обязательно для всех. В рамках минимальной социализации невозможно избежать изучения русского языка.
А языки национальных республик теперь можно изучать по желанию. Хочешь — изучай, не хочешь — не изучай.
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны.
У меня, кстати, есть диск с караоке — там двенадцать народных марийских песен. Еще на ютьюбе можно посмотреть марийский сериал «Чоныштем илет». Красивый язык.
Но если ты — бурят в Марий Эл, то у тебя иные национальные традиции. И ты либо их не хочешь сохранять, либо сохраняешь как-то иначе — это вообще никого не касается.
Жить можно, где угодно, то есть, в соответствии с законом, ты вполне можешь быть бурятом в Марий Эл, но ведь странно, если твоих детей будут там заставлять учить марийский в школе.
Наконец-то примут закон, который не запрещает что-то, не обязывает, а, напротив, переводит нечто из обязательного в разряд добровольного. Все же логично.
Объясните мне, кто может быть этим недоволен? Преподаватели национальных языков в республиках?
Источник: Блог Дмитрия Самойлова
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