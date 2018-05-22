Творческий лицей предлагает летние интенсивы для школьников

В рамках городской программы «КУЛЬТлето» в дни школьных каникул ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда предлагает для школьников разного возраста тематические интенсивы по музыке, фотографии и русским узорам.

Организаторы представляют подробную программу на июнь. Занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корпус 813, «Творческий лицей». Участие бесплатное, справки и запись по телефону 8 (499) 710-06-38.

«Нескучное лето» — музыкальный интенсив для детей 7-10 лет.

4-8 июня, 11.00-12.30:

— интерактив о направлениях в музыке;

— видеовикторина о музыке в детском кино;

— мастер-класс по эстрадному пению;

— мастер-класс по эстрадному пению;

— песенный баттл.

«Первые фотошаги» — интенсив по фотографии для подростков 12-14 лет.

18-22 июня, 11.00-12.30:

— интерактив об основах фотосъемки и жанрах фотографии;

— мастер-класс по фотопортрету;

— фото-пленэр в парке;

— портфолио-ревю;

— мастер-класс по обработке фотографий в программе Adobe Photoshop.

«Секреты расписных узоров» — изоинтенсив по русским узорам для детей 10-12 лет.

25-29 июня, 11.00-12.30:

— интерактив о русских расписных узорах;

— обучение владению кистью;

— искусство копирования;

— мастер-класс «Городецкая роспись»;

— мастер-класс «Расписная закладка».