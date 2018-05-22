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Творческий лицей предлагает летние интенсивы для школьников
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Творческий лицей предлагает летние интенсивы для школьников 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В рамках городской программы «КУЛЬТлето» в дни школьных каникул ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда предлагает для школьников разного возраста тематические интенсивы по музыке, фотографии и русским узорам.
Организаторы представляют подробную программу на июнь. Занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корпус 813, «Творческий лицей». Участие бесплатное, справки и запись по телефону 8 (499) 710-06-38.
«Нескучное лето» — музыкальный интенсив для детей 7-10 лет.
4-8 июня, 11.00-12.30:
— интерактив о направлениях в музыке;
— видеовикторина о музыке в детском кино;
— мастер-класс по эстрадному пению;
— мастер-класс по эстрадному пению;
— песенный баттл.
«Первые фотошаги» — интенсив по фотографии для подростков 12-14 лет.
18-22 июня, 11.00-12.30:
— интерактив об основах фотосъемки и жанрах фотографии;
— мастер-класс по фотопортрету;
— фото-пленэр в парке;
— портфолио-ревю;
— мастер-класс по обработке фотографий в программе Adobe Photoshop.
«Секреты расписных узоров» — изоинтенсив по русским узорам для детей 10-12 лет.
25-29 июня, 11.00-12.30:
— интерактив о русских расписных узорах;
— обучение владению кистью;
— искусство копирования;
— мастер-класс «Городецкая роспись»;
— мастер-класс «Расписная закладка».
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