На Синявинской высадили молодые деревья

На минувшей неделе на дворовой территории «Школы Перспектива» прошли посадки молодых деревьев. Школьники заложили две новые аллеи: кадетскую и экологическую.

Экологическую аллею заложили активисты и волонтёры школы. В рамках экологического дня во дворе учебного комплекса школьники высадили первую тую этой аллеи.

— Первую елочку на кадетской аллее высадили кадеты 7 «К» класса вместе с директором образовательного комплекса Натальей Тверской, — рассказал заместитель директора по воспитательной работе Денис Невидимов.

Через десятки лет кадетская аллея должна пересечься с аллеей выпускников, где, по традиции, одиннадцатиклассники ежегодно высаживают символическое хвойное деревце. (то)