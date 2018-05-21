Ещё
На Синявинской высадили молодые деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Синявинской высадили молодые деревья 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На минувшей неделе на дворовой территории «Школы Перспектива» прошли посадки молодых деревьев. Школьники заложили две новые аллеи: кадетскую и экологическую.
Экологическую аллею заложили активисты и волонтёры школы. В рамках экологического дня во дворе учебного комплекса школьники высадили первую тую этой аллеи.
— Первую елочку на кадетской аллее высадили кадеты 7 «К» класса вместе с директором образовательного комплекса Натальей Тверской, — рассказал заместитель директора по воспитательной работе Денис Невидимов.
Через десятки лет кадетская аллея должна пересечься с аллеей выпускников, где, по традиции, одиннадцатиклассники ежегодно высаживают символическое хвойное деревце. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На Синявинской решали кроссворды по финансовой грамотности В Молжаниновском открыли художественную выставку В Молжаниновском провели конкурс «Смотр строя и песни»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грязные деньги» из РФ, судьба Серебренникова и другие события дня4
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов180
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы129
Путин пошутил про свою успеваемость в школе105
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям26
Видео
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про свою успеваемость в школе
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение