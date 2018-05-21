Ещё
22 мая руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 1 класса школы №1534
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

22 мая руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 1 класса школы №1534 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Начало урока — 11:15, сбор СМИ — 11:00.
Адрес: школа №1534, 2й корпус (ул. Профсоюзная 9а, кабинет 26)
Аккредитация СМИ: Тел: +7 (495) 691-28-90, moseco@bk.ru  Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
20 декабря в 13.00 в Информационном центре Правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя Департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 21.05.2018 года Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 18.05.2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой210
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии193
Песков прояснил вопрос с цветами Путина37
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»163
Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет18
Видео
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
01:03
Потепление в столице сменится похолоданием
Новости Москвы
00:07
Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова
Происшествия
00:34
Запретим газовые пистолеты и травматику
Общество
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
00:50
Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение