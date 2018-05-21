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22 мая руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 1 класса школы №1534
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22 мая руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 1 класса школы №1534
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
2 часа назад
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Начало урока — 11:15, сбор СМИ — 11:00.
Адрес: школа №1534, 2й корпус (ул. Профсоюзная 9а, кабинет 26)
Аккредитация СМИ: Тел: +7 (495) 691-28-90, moseco@bk.ru Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
г. Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
20 декабря в 13.00 в Информационном центре Правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя Департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского
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