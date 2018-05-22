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Учащиеся начальных классов посетили пекарню
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Учащиеся начальных классов посетили пекарню 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
На днях учащиеся 1 «В» и 3 «В» классов побывали на интересной и увлекательной экскурсии в пекарне, оборудованной как самостоятельный маленький хлебозавод. Об этом сообщается на сайте школы № 1981.
Маленькие экскурсанты узнали, как и из чего выпекаются различные современные хлебобулочные изделия, увидели процесс изготовления своими глазами, познакомились с традициями хлебопечения. Но самое интересное, они смогли сами поучаствовать в процессе изготовления попробовали выпечку на вкус. В ходе экскурсии каждому участнику была предоставлена возможность самостоятельно украсить груду ароматных пончиков и съесть их тут же, за чаепитием, или отвезти домой в подарок родным. Даже если для кого-то это было первым в жизни кулинарным опытом, помощь и советы опытных хлебопёков помогли ему стать удачным. Поездка в пекарню принесла множество положительных эмоций и детям, и взрослым.
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