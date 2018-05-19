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В Узбекистане ученикам нарисовали «двойки» на лбах
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В Узбекистане ученикам нарисовали «двойки» на лбах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Учителя одной из школ города Бекабад в Узбекистане в наказание за плохую успеваемость нарисовали школьникам "двойки" у них на лбах, сообщает РИА "Новости".
По данным пресс-службы прокуратуры, прокуратура Бекабада провела доследственную проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий учеников одной из местных школ с "двойками", нарисованными на их лбах.
"Следствие выяснило, что 3 мая 2018 года учительница начальных классов нарисовала двойки на лбах четырех ребят из первого класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что коллега учительницы на следующий день вновь нарисовала двойки на лбах детей, сфотографировала их и выложила снимки в соцсети.
По итогам проверки были уволены преподаватели, наказавшие детей таким образом, директор школы и пять его заместителей также лишились должностей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Петербурге уволили заклеившую младшекласснику рот скотчем учительницу.
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