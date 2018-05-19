В Узбекистане ученикам нарисовали «двойки» на лбах

По данным пресс-службы прокуратуры, прокуратура Бекабада провела доследственную проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий учеников одной из местных школ с "двойками", нарисованными на их лбах.

"Следствие выяснило, что 3 мая 2018 года учительница начальных классов нарисовала двойки на лбах четырех ребят из первого класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллега учительницы на следующий день вновь нарисовала двойки на лбах детей, сфотографировала их и выложила снимки в соцсети.

По итогам проверки были уволены преподаватели, наказавшие детей таким образом, директор школы и пять его заместителей также лишились должностей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.