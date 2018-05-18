Проекты в сфере образования нужно обсуждать с обществом, заявила Голикова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил свои предложения по новому составу кабмина. Позже Путин утвердил все кандидатуры, соответствующие указы были подписаны президентом.

"Все наши инициативы, все наши меры и мероприятия, которые нужно будет в таких социально чувствительных сферах реализовывать, должны обсуждаться с гражданскими обществом, с экспертами в наших сферах и, конечно, с непосредственными потребителями услуг — с населением, поскольку для них мы работаем, и для них мы осуществляем нашу деятельность", — сказала Голикова.