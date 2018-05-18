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У столичных школьников появятся электронные часы с функцией карты «Москвенок»
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У столичных школьников появятся электронные часы с функцией карты «Москвенок» 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Участники проекта «Активный гражданин» поддержали расширение современных гаджетов для школьников, и теперь к стандартным картам «Москвенок» добавились одноименные электронные часы, говорится в сообщени пресс-службы проекта.
«По итогам голосования «Новые устройства для системы „Посещение и питание“, которое прошло на проекте „Активный гражданин“, 36,41% участников посчитали, что устройств, при помощи которых ученики ходят в школу, должно стать больше. Из них 37,79% для своих детей выбрали электронные часы со специальным чипом, так как по сравнению с электронной картой это более удобное решение: носимое устройство труднее потерять или забыть», — отмечается в сообщении.
На вид часы «Москвенок» выглядят, как фитнес-трекер, и сделаны из гипоаллергенного силиконового материала, не раздражающего детскую кожу. На руке они крепятся просто и удобно, не сдавливая и не натирая запястье. Новые гаджеты представлены в разных цветах с эмблемой совенка. Каждая школа сможет дополнить внешний вид браслета собственным дизайном.
«Новые электронные часы «Москвенок» — это аксессуар, в котором соединилось сразу несколько функций — теперь родители будут в курсе того, куда ребенок отправился после уроков и достаточно ли спал ночью», — добавляется в сообщении.
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