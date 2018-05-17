Четвероклассники Сокола попробовали себя в роли пожарных

Маленькие ученики школы № 1252 Сокола продолжают осваивать навыки профессии пожарного. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Благодаря дружественному нам Техническому пожарно-спасательному колледжу имени Героя РФ Максимчука у четвероклассников появилась возможность посетить занятия по подготовке будущих огнеборцев, — сообщил представитель администрации.

В колледже школьники получили представление о работе с профессиональным оснащением пожарных, узнали нюансы искусства пожаротушения и освоили азы оказания первой медицинской помощи. (ео)