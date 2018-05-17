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Четвероклассники Сокола попробовали себя в роли пожарных
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Четвероклассники Сокола попробовали себя в роли пожарных 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Маленькие ученики школы № 1252 Сокола продолжают осваивать навыки профессии пожарного. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Благодаря дружественному нам Техническому пожарно-спасательному колледжу имени Героя РФ Максимчука у четвероклассников появилась возможность посетить занятия по подготовке будущих огнеборцев, — сообщил представитель администрации.
В колледже школьники получили представление о работе с профессиональным оснащением пожарных, узнали нюансы искусства пожаротушения и освоили азы оказания первой медицинской помощи. (ео)
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