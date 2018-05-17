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Российские медики помогут коллегам из Южной Осетии в повышении квалификации
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Российские медики помогут коллегам из Южной Осетии в повышении квалификации 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 17 мая — Sputnik. В ходе рабочей поездки в Москву министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев встретился с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), академиком Ларисой Мошетовой, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече детально обсуждались вопросы организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучения в ординатуре врачей югоосетинской республики.
Тотчиев договорился с ректором РМАНПО о разработке взаимоотношений по организационной и методической помощи в становлении непрерывного профессионального медицинского образования в учебных и медицинских учреждениях Южной Осетии.
Министр здравоохранения РЮО также обсудил вопросы развития социальной защиты в Республике Южная Осетия с членом Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатором РФ Еленой Бибиковой.
В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении консультаций и методической поддержки по вопросам развития социальной защиты в РЮО на постоянной основе.
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