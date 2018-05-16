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Колокольцев: вузы МВД ежегодно выпускают около 10 тысяч человек
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Колокольцев: вузы МВД ежегодно выпускают около 10 тысяч человек 

RT на русском 1 час назад
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ежегодно в вузах ведомства завершают обучение и становятся дипломированными специалистами около 10 тыс. человек, сообщает kp.ru.
«Эффективная борьба с преступностью в современных условиях невозможна без качественной подготовки кадров», — отметил он на встрече членов Общественного совета при министерстве и выпускников Московского университета МВД России.
Мероприятие состоялось в преддверии празднования 300-летия отечественной полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.
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