Колокольцев: вузы МВД ежегодно выпускают около 10 тысяч человек 

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ежегодно в вузах ведомства завершают обучение и становятся дипломированными специалистами около 10 тыс. человек, сообщает kp.ru.
«Эффективная борьба с преступностью в современных условиях невозможна без качественной подготовки кадров», — отметил он на встрече членов Общественного совета при министерстве и выпускников Московского университета МВД России.
Мероприятие состоялось в преддверии празднования 300-летия отечественной полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.