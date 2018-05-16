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В ходе «Ярмарки вакансий» выпускники крымских вузов смогли узнать об особенностях службы в ОВД
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В ходе «Ярмарки вакансий» выпускники крымских вузов смогли узнать об особенностях службы в ОВД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
15 мая в Симферополе на территории Крымского филиала Краснодарского университета МВД России состоялась «Ярмарка вакансий» для выпускников вузов Республики Крым. Представители более 50 организаций-работодателей проконсультировали соискателей об имеющихся должностях. В мероприятии активное участие приняли сотрудники МВД по Республике Крым и УМВД России по г. Симферополю.
Молодые специалисты — выпускники крымских вузов смогли узнать подробную и исчерпывающую информацию о порядке поступления на службу в ОВД, о социальных гарантиях сотрудников, уровне заработной платы, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу. Сотрудники Управления по работе с личным составом МВД по Республике Крым ознакомили соискателей с направлениями деятельности правоохранительного ведомства, а также имеющимися вакансиями.
Немало вопросов у молодых людей возникло о работе в подразделениях патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, следствии, дознании, уголовном розыске.
Ребята узнали о том, как проводится сдача кандидатами зачетов по физической и морально-психологической подготовке, а также экзамены на знание законодательства и различных аспектов практической работы полицейского. Все желающие также получили памятки с полезной информацией.
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