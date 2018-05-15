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Ученикам районной школы рассказали про историю пожарной охраны Москвы
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Ученикам районной школы рассказали про историю пожарной охраны Москвы 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
11 мая кадеты 7 класса школы № 536 в рамках проекта «Профессиональные стажировки» посетили Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России.
Сотрудники центра рассказали кадетам, как принимаются звонки и обрабатываются заявки на выезд пожарно-спасательных групп, показали на плане-схеме «Все пожарные части главного Управления МЧС» близлежащие к дому и школе пожарные части.
Потом ребята посетили музей истории пожарно-спасательного дела. Экскурсовод рассказал о становлении пожарной службы Москвы, показал исторические экспонаты, пожарное оборудование и снаряжение. Также они увидели старинную пожарную тачанку, оснащённую парой рукавов. Такую ручную тачанку можно было провезти по самым узким улицам города.
Экскурсия получилась интересной, познавательной.
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