Ученикам районной школы рассказали про историю пожарной охраны Москвы

11 мая кадеты 7 класса школы № 536 в рамках проекта «Профессиональные стажировки» посетили Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России

Сотрудники центра рассказали кадетам, как принимаются звонки и обрабатываются заявки на выезд пожарно-спасательных групп, показали на плане-схеме «Все пожарные части главного Управления МЧС» близлежащие к дому и школе пожарные части.

Потом ребята посетили музей истории пожарно-спасательного дела. Экскурсовод рассказал о становлении пожарной службы Москвы , показал исторические экспонаты, пожарное оборудование и снаряжение. Также они увидели старинную пожарную тачанку, оснащённую парой рукавов. Такую ручную тачанку можно было провезти по самым узким улицам города.

Экскурсия получилась интересной, познавательной.