Центр по изучению Грузии откроется в Ланьчжоуском университете — министр просвещения и науки Грузии

Тбилиси , 15 мая / Синьхуа / — Вопрос открытия Центра по изучению Грузии в китайской провинции Ганьсу был рассмотрен в грузинской столице министром просвещения и науки Грузии Михаилом Чхенкели и вице-президентом Ланьчжоуского университета Пань Баотянем.

По словам министра, Ланьчжоуский университет является партнером Тбилисского открытого учебного университета. «Центр по изучению Грузии создается с целью интернационализации грузинского образования. Авторы проекта считают, что открытие центра Грузии в китайском университете повысит узнаваемость страны и даст возможность иностранным студентам изучить грузинский язык и познакомиться с культурой Грузии», — подчеркнул М. Чхенкели.

В Центре по изучению Грузии будут преподавать грузинские специалисты, приехавшие из Грузии. —0—